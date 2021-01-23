高雄一名領有重度殘障手冊的曾姓老翁與前妻育有2子，因為長子也有智能障礙，於是聽從次子建議，過繼祖厝給他，以換取每個月9000元的生活費，然而等房子過戶後，次子竟頭也不回離開，老翁只好求助法律途徑，要求次子履行約定。

據悉，曾姓老翁30歲時曾因腦中風導致左耳失聰、罹患精神思覺失調症、陳舊性肺結核等疾病，妻子之後與他離婚，拋下他和孩子。曾翁獨自扶養2個兒子成人，而因為長子也是智能障礙人士，全家僅能依靠次子工作賺錢維生。

根據《自由時報》報導，曾翁的次子說服父親，將祖厝過繼給他，每個月就拿出9000元的生活費扶養父親及哥哥，曾翁同意並於去年4月完成過繼手續，但沒想到次子拿到房產後就消失無蹤，丟下父親與哥哥不顧。

而曾翁的大兒子目前住在安養中心，每個月都須支付25000元的費用，但曾翁僅有每月17000元的低收補助，完全無法負荷長子的費用，只好訴諸法律途徑，要求次子履行當初每月給9000元生活費的約定，全案可上訴。

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(中時新聞網)