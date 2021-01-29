黃芳彥(手機中照片)胞弟黃重彥(左)向媒體爆料，哥哥當年去美國住時，就買了一把槍隨身攜帶。（馮惠宜攝）

2008年11月間因涉前總統陳水扁國務機要費洗錢案，潛逃到美國的前新光醫院副院長、扁家親信黃芳彥，驚傳在美國加州持槍自盡，遺體經美國檢方解剖後，確認致命傷為槍傷，引起各界關注。廣播節目主持人、前高雄市府新聞局長王淺秋今(29日)在臉書寫下，無比震驚且遺憾，其中前總統陳水扁的「海角七億」，因為缺少關鍵人黃芳彥回國接受司法調查也總讓案情拼圖少了一塊。

王淺秋在臉書貼文寫下，震撼死訊未解的謎，台灣史上未解的司法謎團不少，包含尹清楓案、劉邦友命案、319槍擊案，近年加上了蔡總統的論文案，大家都想知道真相，其中陳水扁的「海角七億」，因為缺少關鍵人黃芳彥回國接受司法調查，也總讓案情拼圖少了一塊。

王淺秋質疑，對中華民國民主發展史來說，第一任庶民出身的總統，最後卻落得貪汙案鋃鐺入獄，他的摯交好友，為了其中洗錢涉案餘生被通緝留滯海外，這就是民進黨的執政價值？我們還有多少甚至不知道的案件永遠不會有真相？

據了解，黃芳彥出身南投望族，家中5兄弟都是醫師，與妻子育有2子，1985年陳水扁參選台南縣長敗選，陪同謝票的吳淑珍遭逢車禍，先在台中榮總治療，後來在扁朋友引介下，由黃芳彥協助轉院台大開刀，並由他麻醉，協助復健。

王淺秋感嘆，黃芳彥後來接連遭遇太太與長子離世，換扁家伸手陪伴走過親人離世痛苦。患難中，兩家人關係更趨深厚。王淺秋指出，原本是被敬重的醫師，許多人形容他也曾經是抗SARS無名英雄，但最後背上的罪名用性命守住的秘密，讓他走上離鄉背井成為通緝犯的不歸路；雖然在美看起來日子過的不錯，最後的死因竟也還如此戲劇化、充滿了多少遺憾。

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