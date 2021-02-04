桃園市4日正式公佈實施「桃園市電子煙危害防制自治條例」，於26家電子煙專賣店進行稽查，查獲6間店有販賣具菸品形狀、圓柱狀的電子煙，後續將依菸害防制法開罰最高3千元。

桃園市衛生局表示，去年針對電子煙形似菸品稽查暨輔導件數共3118件，並抽驗273件電子煙油，其中因電子煙具有菸品形狀裁處計22件，並檢出223件電子煙油含尼古丁。

衛生局說，未滿18歲者吸食、持有電子煙或持有與電子煙相關器物，將施以戒菸教育，無故未接受戒菸教育者，處2千元以上1萬元以下罰鍰；供應、交付、販賣電子煙或與電子煙相關器物給未滿18歲者，或強迫、引誘孕婦吸食電子煙者，則處1萬至5萬元罰鍰，及所有依據菸害防制法公告之禁菸場所全面禁止吸食電子煙，違者最高可處2千元至1萬元罰鍰。

衛生局長王文彥指出，依據國民健康署最新調查顯示，桃園市2019年國中、高中職生電子煙吸食率，國中生為1.9％；高中職為10.4％，相較於107年國中生為2.6％；高中職為4.6％，雖國中生電子煙吸食率略有下降，但高中職電子煙吸食率卻顯著增加。有鑑於電子煙日益氾濫，桃園市政府為守護轄內胎兒、兒童及少年身心健康，並填補菸害防制法修正完成前之空窗期，制定「桃園市電子煙危害防制自治條例」，以保護民眾不受電子煙的危害。

(中時 )