由於美中科技戰不斷延燒，美國對華為等大陸科技巨頭祭出禁令，卻讓其他國家因此獲益。最新消息指出，華為2020全年該公司的總營收達到1367億美元，同比增長11.2%，總利潤為99億美元，增長10.4 %；而日本6大電子巨頭去年第四季度訂單額，比2019年同期暴漲20%，加起來的訂單額約達1.86兆日元（約台幣5036億元），已經連續2個季度實現增長。

《第一財經》報導，截至2月8日為止，華為內部財務系統的統計數據顯示，2020全年該公司的總營收達到1367億美元，同比增長11.2%，總利潤為99億美元，增長10.4 %。截止發稿，華為還未就此事進行回應。而受益於華為、中興、小米等大陸企業的強勁需求，日本多家電子零部件供應商也得以在去年大豐收。

《日經中文網》報導，2020年第四季度（2020年10-12月），包括村田製作所、京瓷、日本電產、TDK、阿爾卑斯阿爾派、日東電工在內的日本6大電子巨頭訂單額比2019年同期暴漲20%，加起來的訂單額約達1.86兆日元（約台幣5036億元），已經連續2個季度實現增長。

分析指出，上述日本供應商的「亮眼成績單」背後，是5G智能手機的零部件需求強勁，以及全球汽車相關零部件在去年7月開始觸底反彈。另外，美國在去年9月中旬啟動的供貨禁令，也讓不少日本供應商從中獲益。

華為此前公開的資料顯示，該公司旗下產品的供應鏈中有11家重要的供應商來自日本，另外還與將近3500家日本中小企業有生意往來，而上述提到的6家日本電子零部件製造商中，有5家與華為存在直接合作關係。其中，村田製作所主要為華為提供濾波器和MLCC；京瓷則負責電路總成相關零組件及技術供應；TDK、日本電產、以及阿爾卑斯阿爾派都是華為的電子零件供貨商。

對此，近日候任美國商務部長雷蒙多公開放話聲稱，他認為自己沒有任何理由將華為、中興等大陸企業移出限制名單。

(中時新聞網)