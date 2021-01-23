代工大廠廣達（2382）董事宣告異動，原董事李杜榮辭任職位，連帶李杜榮擔任的子公司達功（上海）、達豐（重慶）也同步公告董事及總經理異動案，目前廣達董事將缺少一席，待董事會期滿再行改選。
根據廣達官網指出，李杜榮為紐澤西工學院工業工程碩士畢業，曾擔任工業局助理工程師，之後便加入廣達電腦，並升任資深執行副總，2016年首次加入廣達董事會。廣達公告指出，董事席次將缺少一席，待董事會期滿後再行改選，至於子公司達功（上海）、達豐（重慶）人事案將另行公告。
(工商 )
代工大廠廣達（2382）董事宣告異動，原董事李杜榮辭任職位，連帶李杜榮擔任的子公司達功（上海）、達豐（重慶）也同步公告董事及總經理異動案，目前廣達董事將缺少一席，待董事會期滿再行改選。
根據廣達官網指出，李杜榮為紐澤西工學院工業工程碩士畢業，曾擔任工業局助理工程師，之後便加入廣達電腦，並升任資深執行副總，2016年首次加入廣達董事會。廣達公告指出，董事席次將缺少一席，待董事會期滿後再行改選，至於子公司達功（上海）、達豐（重慶）人事案將另行公告。
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