新北市中和警分局自1月28日至2月3日規畫連續7天肇因防制執法勤務。（中和警分局提供）

新北市中和警分局自1月28日至2月3日規畫連續7天肇因防制執法勤務，主要以加強轄內巡查提升見警率及宣導交通安全，以有效防制車禍發生。

中和警分局表示，警方將在轄內易肇事路段針對酒駕、闖紅燈、超速、轉彎未依規定、汽機車未停讓行人、行人違規等肇事原因常見態樣之重點違規項目加強執法，藉由員警巡邏提升見警率防制事故發生，並廣泛運用、LED跑馬燈、社群媒體及社區治安座談會議等多元管道，持續加強宣導交通安全及注意事項，希望藉由執法及宣導兩大主軸，建立民眾路權觀念，以防制車禍發生與提升交通安全。

中和警分局表示，今年元旦迄今，取締闖紅燈（含紅燈右轉）取締1195件、轉彎未依規定1556件、未禮讓行人8件、行人違規穿越道路34件。將持續針對上述違規態樣加強執法及交通安全宣導，俾降低與防制肇事發生。

另年關將近，預期年長者出外採買年貨較平時密集頻繁，中和分局表示，即使不斷的宣導和加強執法，仍然還是有許多行人違規穿越馬路等險象環生情事；依照《道路交通安全規則》規定，行人穿越道路時，在禁止穿越、劃有分向限制線(雙黃線)等路段不得穿越道路，故高齡(年)長者務必重視「行」的安全，因行動較緩慢，切勿闖紅燈或任意穿越車道，違規行人可處300元罰鍰。

中和警分局也提醒，汽機車駕駛，車輛在行人穿越道上距離行人一個車道寬（約3公尺、3條枕木紋）以內，應禮讓行人優先通行，違者可處600至1800元罰緩。

中和警分局長李建廣呼籲，每發生一件死亡交通事故，就有一個家庭要面對痛失至親的悲劇，過年圍爐家中也少了一位親人，同時另一個家庭則須面對傾家蕩產的巨額賠償，所以警方會持續針對行人違規和未禮讓 行人的車輛加強取締，即使很多行人都會不理性的罵警察不通情理，指責警察連行人也不放過，但為了讓大家都能平平安安的回家和家人過年團聚，警方將不會鬆懈，所以還是盼請用路人務必遵守交通規則，以安全平安過好年！

(中時 )