本月3日至17日警政署規畫為期15日的「加強重要節日安全維護工作」，希望加強宣導維護治安、交通工作與各項服務，新北市樹林分局春節間將攜手義交，針對重要聯外道路、火車站、宮廟等交通重要樞紐加強巡邏、指揮，避免車潮湧入堵塞。

樹林分局表示，樹林陸橋、中正路、國道3號樹林北入及南出匝道等重要聯外通道、樹林火車站及樹林濟安宮、鎮南宮千歲廟等知名廟宇景點等交通重要樞紐，警方將會加強治安、交通工作，尤其針對酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速等重大交通違規，警方將全天候執法，也感謝義交全力支援，防制交通事故、維護交通順暢。

樹林分局長陳永昌表示，義交、員警在春節期間堅守崗位，加強犯罪預防宣導和大賣場、市場的交通疏導，也同時照顧弱勢族群，安全維護工作起跑首日，警方將執行擴大臨檢勤務，展現強力執法決心，並在重要路段執行路檢勤務，加強取締酒駕及重大違規車輛；臨檢治安顧慮場所，仰制刑事案件發生，藉由落實治安維護工作，期能使市民於春節期間都能平安、順心過個好年。

(中時 )