國外某知名虛擬貨幣交易平台出現漏洞，遭犯罪集團利用詐領大批泰達幣（USDT），不法獲利估計上千萬元。台北地檢署27日搜索約談8人到案，檢察官複訊後對主嫌陳寯楷等4人聲押禁見，台北地院認為4人罪嫌重大，有勾串、滅證之虞，裁准羈押禁見2個月。

調查局日前接獲交易平台報案，指有網路詐欺集團在去年底以李恩惠、張修豪、陳寯楷、賴俊宏4人名義申請4個帳號，王明郎等其他4名集團成員再利用4個帳號登入平台，利用平台更新的時間差漏洞，假藉交易泰達幣名義，一再密集重複執行操作兌換、賣出、提領動作，溢領大批泰達幣。

其中，李恩惠等人提領詐取的泰達幣後，轉進蔡姓男子經營的虛擬貨幣網路交易工作室，掩飾洗錢犯行，檢調認為8人涉及涉嫌洗錢、妨害電腦使用、詐欺等罪，27日兵分9路發動搜索，約談8人到案。

檢察官複訊後，對陳寯楷、李恩惠、張修豪、林姓被告4人聲押禁見，另諭令賴俊宏20萬元交保，王明郎、林姓、卓姓3名被告則獲請回。

(中時 )