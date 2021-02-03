台南永康民防中隊64歲陳姓隊員熱心公益，平時積極協助維護治安、交通、搶救災害及救護傷患等工作，日前驚見自己的姪兒媳險遭詐騙，立即報警成功攔阻，讓婦人免於受騙，永康分局分局長呂世明3日也公開表揚並頒發感謝狀，感謝陳民積極協助警方，保住市民財產安全。

1月中旬，家住永康的1對夫妻於在家中接到詐騙集團來電，表示兒子在外欠債，現已強押其兒子並毆打，電話一旁還不時傳來男性哭喊聲，要求婦人立即提領現金新台幣150萬元作為贖金，否則將對兒子不利。

婦人被喝令不准掛斷家中電話及手機，要求保持通話，因擔心兒子遭遇不測，遂答應對方，並打算外出提領現金救出兒子。婦人先生見狀，擔心出事，便求助鄰居民防中隊陳姓隊員、也就是自己的舅舅協助。

陳姓隊員向婦人表示應是詐騙，但見婦人手持電話神情慌張，不敢言語，馬上向本分局龍潭派出所報案，經巡邏員警趕赴現場了解，立即協助先生聯繫上其兒子，確認平安無事後，再趕緊向婦人告知是「假綁架真詐財」詐騙手法。婦人得知兒子平安，鬆了一口氣，親自回撥給兒子確認。因陳姓民防隊員的協助，警方才能即時到場攔阻，成功守下新台幣150萬元，夫婦也頻頻感謝還笑稱，「有個民防舅舅真好！」。

永康分局呼籲，假綁架手法主以退休年長者為目標，因此應經常與年長父母保持密切聯繫，避免因無法掌握子女行蹤，而掉入詐騙陷阱。此外，年關將近，接到任何與犯罪有關的電話，均應向警方報案，以保障生命與財產安全，也可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

(中時 )