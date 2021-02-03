宋姓男子的販毒集團組織有外送員24小時送毒品。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真） ★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

台中警方破獲26歲以宋姓主嫌為首的販毒集團，共逮捕10人，檢方偵辦後認為，該販毒集團已具相當之「持續性、牟利性」，除了依販毒罪嫌起訴外，請法院從重量刑，將宋男及其共犯，依組織犯罪防制條例起訴處3年以上、10年以下徒刑及強制工作3年，為罕見的重刑處分。

台中市刑大偵四隊表示，有詐欺前科的宋姓首腦，為迅速致富，透過朋友牽線找來陳姓友人在內等9名年輕男女成立販毒集團，為躲避警方查緝，以「迪士尼樂園」、「哈士奇寵物美容」等吸引年輕人之暱稱傳送「門票」、「大小型犬」等關鍵字作為毒品的代稱，透過通訊軟體「微信」向不特定使用者推播毒品廣告。

警方指出，宋姓男子的販毒集團組織從出資主嫌、通訊客服、送貨補貨到會計人員的分工非常細膩，甚至以12小時為1班分為早晚班人員，輪班上陣，主打24小時不打烊，隨時將混雜第3級、第4級毒品之咖啡包外送，服務到家。

台中市政府警察局刑事警察大隊接獲線報，經數月跟蹤監控，在台中地方檢察署檢察官指揮下，台中檢警於去年5月偵破宋姓主嫌為首的販毒集團，查獲毒咖啡包988包、愷他命2包及工作手機等犯罪工具，並拘捕宋姓主嫌等10名藥頭到案。

警方在寒假期間執行110年重要節日安全維護工作，新興毒品種類繁雜，常以新奇包裝吸引青少年因「好奇」誤食，而這些毒品咖啡包摻雜混毒的成分與比例都不盡相同，合成毒品的結構也相當不穩定，毒品濫用，除了傷身上癮甚至發暴力行為，嚴重可能致命。

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(中時 )