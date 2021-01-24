衛福部桃園醫院爆發群聚感染，影響持續擴大，第一線醫護人員陷入風險之中，也引發人心惶惶。對於台灣疫苗採購案，國民黨前立委孫大千窮追不捨，昨（23）日他再度提出5點疑問，質疑是誰把台灣人民的救命疫苗給搞掉了？今呼籲衛福部告訴民眾，疫苗採購破局的真正的原因，什麼叫做疫苗採購有把握？並要蘇貞昌別再鬼扯了。

孫大千今在臉書指出，明明衛福部才公開表示，國外疫苗採購談判出了一些問題，什麼叫做疫苗採購有把握？是陳時中有把握嗎？還是被爆介入疫苗採購案的吳姓立委有把握？要求「蘇貞昌別再鬼扯了！」

孫大千認為，台灣人民有知道真相的權利，因此請衛福部告訴全國民眾，疫苗採購破局的真正的原因，是不是由於民進黨政府昧於國際商業規則，尋求各種方式，意欲跳過德國BNT大中華區獨家代理商上海復星醫藥，迫使上海復星醫藥以具體行動捍衛自身權益？

最後，孫大千表示，是不是由於台灣雅各臣及信東生技，透過吳姓立委居間此事，實際上造成了官商勾結、人謀不贓的疑雲，上海復星醫藥考量國際商譽信用，最後決定主動喊停？

此外，針對疫苗採購案，孫大千昨也提出質疑，說好的超前部署呢？東洋製藥又是怎麼被做掉的？疾管署針對媒體爆料，是否有要求媒體更正？陳時中口中的500萬劑疫苗談判，後來是不是改透過台灣雅各臣和信東作為不能說出來的白手套？疫苗談判究竟是延遲？還是破局？

(中時新聞網)