黃捷媒體聯訪回應罷免案

高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日舉行投票，總統蔡英文日前在民進黨中常會中下令，不能坐視不管，一定要守住。對此，高雄市長陳其邁21日回應，表示罷免是公民權的行使，不管支持與否都可以去行使公民權。不過，黃捷、陳其邁兩人卻在23日同框，一同到鳳山老人公寓向長輩們拜早年，而黃捷也在臉書喊話「二月六號投下不同意票」「捷伴支持鳳山認真議員」。

昨日黃捷陪同陳其邁、許智傑與議員林智鴻、陳慧文、張漢忠，一同到鳳山老人公寓「崧鶴樓」，向長輩們拜早年。

高雄市議員黃捷（左一），23日陪同市長陳其邁（左五）到鳳山老人公寓向長輩拜早年。（圖／摘自黃捷臉書）

高雄市議會審查衛生局預算時，黃捷表示，當時特別向局長要求，日照中心的預算執行率一定要再更好，長照2.0實施後，確實減輕部分家庭的負擔，但長輩需要的陪伴與日間照顧，一定要靠日照中心和社區關懷據點，讓長者有自己的空間，也讓他們有相互陪伴的場域，才能讓世代與世代間共好，彼此認同與理解。

黃捷指出，社福與長照是一直以來就非常堅持且持續處理的議題，上一代是高雄繁榮的能動所在，年輕一代要持續維持這個結構，才能一棒傳一棒，棒棒都很棒！

不少支持者在留言處紛紛替黃捷加油打氣，號召民眾2月6日當天出來投「不同意票」，認為她比很多議員、民代都認真，如果要罷免她，還真不知道鳳山人要什麼。另有人說，「我很喜歡妳，但是可以不要跟民進黨的在一起嗎」「早知如此何必當初」。

(中時新聞網)