衛福部桃園醫院爆發群聚感染，SARS期間和平醫院封院決策人之一、前國健署長邱淑媞批評，中央指揮中心的防疫決策欠缺邏輯，結果遭到網友圍剿。對此，精神科醫師蘇偉碩直言，邱淑媞「直諫朝廷，怒犯天顏」，因而遭到網軍圍攻，並指那些對邱淑媞的憤怒，其實也是對政府犧牲醫護權益不堪信任的憤怒。

蘇偉碩今(24日)在臉書上表示，和平醫院封院是台灣防疫史的創傷記憶，而記憶和歷史的記載一樣，其實並不可靠，二者都可以刪改，只能從看似客觀的材料拼拼湊湊，企圖一窺當時的全貌，但若系統性的鳥瞰，就能從中學習一二，避免犯下相同類型的錯誤。

對於許多人質疑，SARS爆發時，時任台北市衛生局長的邱淑媞是封院失敗的關鍵，蘇偉碩認為這是錯的，並指若非她找來葉金川以身犯險進入和平醫院，恐怕連陳水扁和涂醒哲的日後境遇與歷史評價都會極為慘烈。

蘇偉碩指出，如今的台灣，面對捲土重來的新SARS病毒，瘟疫對政治的影響一如卡繆的巨著所描繪，11個月前公共電視重播的紀錄片中，宣布和平封院畫面與聲音，就已經不是公共辯論的基礎事實了，「只剩下政治鬥爭的喧囂和網軍出征的蹄聲」。

至於邱淑媞遭到批評和出征，蘇偉碩直言，她重提封院防疫顯然是直諫朝廷，怒犯天顏，並因此獲罪，遭到網軍出征勢所難免，但邱淑媞同時也觸動醫護界的集體焦慮與歷史創傷，因為真的要再次封院，政府真的準備好了嗎？「所有對邱淑媞的憤怒，同時也是對於政府一再犧牲醫護權益不堪信任的憤怒」。

蘇偉碩質疑，一個到現在都無法落實分艙分流的醫療體系，醫護誰敢接受再一次封院防疫？，「因為我們都知道，這一次當然不會是和平模式了；但也知道，這一次也不會有葉金川醫師了」。

《邱淑媞直諫朝廷獲罪，涂醒哲直指和平封院是專家集體決策》 ... 由蘇偉碩醫師的543 發佈於 2021年1月23日 星期六

(中時新聞網)