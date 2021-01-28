新冠肺炎疫情升溫，台北市長柯文哲提及，若出現千例本土個案將停班、停課；而行政院長蘇貞昌認為，應要全國同步，不要有破口。對此，柯文哲酸，他喜歡宣布就給他宣布，我會通知他宣布。

柯文哲表示，停課還是會通報中央，不過台灣雖然是個小島，比如說，枋寮今天的疫情是否拿到台北市做動作，這也不一定，當然停課還是會依照中央標準做事，他喜歡宣布就給他宣布，「我會通知他宣布」。

此外，2003年SARS和平醫院事件成為爭論議題，前台北市衛生局長邱淑媞槓上中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，對此，柯文哲認為，現在應該先把疫情解決掉，「翻17年前的舊帳幹什麼」。

柯文哲表示，有時候這叫後見之明，就是用現在的角度去看當年，就會發現很多事情都不對，但他相信以後歷史會記載，2020年幸好當時台北市長是醫生，因為我們還是專業人士，不會太離譜。

柯文哲強調，自己沒有怪邱淑媞或幹什麼，但這次事件他就很感謝衛生局長黃世傑給他的協助，畢竟醫界還是講輩分，大家都稱黃世傑是「黃P」，他也是大教授，對於所有醫學中心沒有指揮不動的問題，當年邱淑媞哪有可能指揮醫學中心院長，這不可能，所以沒有什麼對錯。

(中時 )