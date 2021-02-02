陳昊森以7位數字的酬勞接下化妝品牌代言，2日出席簽約記者會，近日被周刊拍到與該片美術指導姚國禎共進晚餐，更帶著他的愛犬柯基「短短」留宿對方家中，陳昊森昨首度回應2人的關係，透露因為在劇組的工作時間較長，所以大家的感情都很好，很常一起吃飯或到家中作客，上週爆出「柯基情」後，彼此間也不會覺得尷尬，還是有約去吃飯喝咖啡。

憑藉《刻在我心底的名字》成為新一代男神，一舉一動備受關注，至於會不會覺得爆紅後外出容易被跟拍，壓力很大？陳昊森笑答：「不會到有壓力的程度，如果被我發現一定會記得比YA！」目前已單身2年多的他更表示若是戀情一定會公開，雖然面對感情，自己不是個會高調曬恩愛的類型，「但如果今天有人問，我會大方說出來，如果連對喜歡的人都無法給出這樣的承諾，她怎麼會願意給出她的心呢？」

單身2年多的他表示最近工作真的太忙，沒時間可以發展戀情，也稱不排斥任何對象，連粉絲都不避諱，「就是順其自然，但我是個會專注在一件事情上面的人，有時候我在練歌就不希望經紀人來打擾我」。而過年他原定要去墾丁，但因為疫情只好取消，打算與家人在家團聚，那會不會擔心被長輩們關心感情動態？陳昊森也稱就據實以報，「他們問什麼我就答什麼呀！」

(中時 )