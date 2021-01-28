部立桃園醫院近期發生群聚感染，院內不但防疫失守，疫情也蔓延至社區，引發全台民眾恐慌。外界質疑，先前有專家及立委提出建議，但中央疫情指揮中心卻不聽從，導致疫情擴大，被詬病「政治凌駕於專業。」桃園市議員牛熙庭接受《中時新聞網》採訪表示，這種心態是封建的，現在是資訊透明的時代，所做所為與漏洞都無所遁形。希望指揮中心開大門走大路，接納外界所有的建言。

【政新鮮】部桃染疫危機 他怒批陳時中「塑造自己萬能」

牛熙庭批陳時中「不願承認問題的存在、閃避問題，把自己造神成萬能的指揮官，終究有一天會破掉。」對於指揮中心先前對疫情資訊的控制，他表示深感遺憾，一方面賭運氣般的方式維繫疫情，另一方面塑造自己是防疫之神，他認為此做法是因小失大，失去了防疫的本質。

桃園市議員牛喣庭。（圖／李宗澤）

前衛生署長楊志良、前國健署長邱婌媞都曾對指揮中心的防疫政策做出批評，相繼遭到綠營及其網軍圍剿，對此牛熙庭痛批，「這種風氣非常惡質，用製造情緒壓力的手段，讓越來越多人不敢發聲。」他更表示，民主社會對指揮中心有所批評指教是常態，但防疫的意見和作為，這兩件事應該要分開。

牛熙庭對醫護人員，也表示支持與鼓勵，呼籲民眾對醫護人員的關心和支持付諸行動，希望全國同胞不要以有色眼光看待他們，用鼓勵取代歧視，支持醫護應該要以行動做起才是。

(中時新聞網)