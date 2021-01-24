台中市1對外籍移工中午在西屯區一家餐廳辦結婚喜宴，外籍移工同鄉因敬酒問題起口角，竟然演變成全武行，喜宴間一時間杯盤齊飛場面混亂；警方指出，4名移工掛彩送醫，使原本高興的婚宴，卻因客人幾杯黃湯下肚大變調，讓這對新人當場超傻眼，全案正由警方偵辦中。

警方指出，台中市西屯區國際街24日中午發生外籍移工婚宴敬酒引起糾紛產生打架，警方共派遣協和、工業區、西屯、犁份及春社分隊、救護車5輛、人員10名前往；其中有2名分別25歲、20多歲的男姓及1名36歲的女姓受傷，分別送往台中榮總及中港澄清醫院救治。

警方調查，這對同是越南籍男女移工，今天中午在東海商圈內一家婚宴會館辦結婚喜宴，參加的賓客也大都是來自同鄉的移工；卻在幾杯黃湯下肚後逐漸走樣，婚宴快要接近尾聲時，9名在場移工因敬酒問題起糾紛，加上酒後緒失控竟上演大亂鬥。

警方說，餐廳內有人因推擠跌倒，有人拿起椅子互砸，雖然新郎、新娘不斷制止卻未果，場面一片混亂；轄區六分局獲報趕往處理制止，將衝突中受傷的4人趕緊送往台中榮總及中港澄清醫院就醫，其中1人陷入昏迷，一度以為是傷重，幸經檢視才發現場酒醉導致虛驚一場。

警方強調，除受傷4人由警方戒護就醫外，另打架5人已先帶回警所，將進一步釐清事發原因後，全案正由警方依法究辦中。

(中時 )