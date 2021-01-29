【現場直播】陳時中召開記者會說明疫情。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增4例境外移入COVID-19確定病例，分別自菲律賓(案897至899)及南非(案900)入境。

指揮中心表示，案897、898及899均為菲律賓籍30多歲女性移工，今年1月14日來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；3人於1月27日接受檢疫期滿前採檢，並於今日確診。由於3人均無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案900為本國籍60多歲男性，去年10月至南非探親，今年1月12日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月19日起陸續出現喉嚨痛、鼻塞及咳嗽情形，並自行服藥，1月24日雖曾向衛生單位通報，但個案表示已服藥且症狀改善，故未就醫；個案於1月27日檢疫期滿後，自行前往就醫，經採檢於今日確診。已掌握接觸者共1人，為同住家人，因與個案分住不同樓層，活動空間有區隔，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計151,837例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含148,478例排除)，其中899例確診，分別為789例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、813人解除隔離、79人住院隔離中。

部桃醫院群聚至今已約2周，共累計15人確診，包括，2名醫師、4名護理師、2名病患、1名外籍看護及6名家屬。中央流行疫情指揮中心昨日起對綜合大樓進行採檢，指揮官陳時中表示，目前已採353名員工，8名病人，今天會完成，環境也會做消毒，等結果出來會報告。

截至目前，本起群聚共匡列4033人，其中醫院286人，社區582人，回溯3165人。陳時中表示，其中居家隔離完畢之後的採檢，我們安排在貨櫃屋採檢，昨天共採檢506人，因為回溯的數目大，昨天採檢了北站368人，南站138人，今天南站會全部啟動，採檢人數也會增加。

至於案889接觸者的血清抗體檢測，預計要採236人，昨天235人陰性，今天另1人結果也已出爐，也確定陰性。

(中時新聞網)