衛福部長陳時中4日表示，考量疫苗的有效率，台灣疫苗接種率達到8成、「有效」疫苗涵蓋率可達6成，就能啟動入境普篩，進而逐步把各國入境的檢疫天數縮減，依不同國家而異，如自帛琉入境免檢疫、日本入境可能是檢疫3天。

不過，陳時中也強調，過程要考慮到包含「依據各國疫情情況、國內疫苗施打涵蓋率、國人洗手與戴口罩的遵從度」等因素，且疫情不是靜態、而是動態發展。至於國人是否能期待第四季、年底前出國有望？陳時中強調，病毒會有變異，若都在控制內，沒有變異太快或變異太厲害，「就可以期待」。

至於何時全國疫苗施打覆蓋率可達六至八成？陳時中說，目前初步估算是6月可開始施打，但要看疫苗到貨速度、國內施打效率及民眾施打意願，當然進展越快、民眾意願越高，覆蓋率就能越快衝高。

對於國人最愛去的日本，陳時中進一步解釋，日本政府近來發布的緊急事態宣言已延長到3月，該國疫情近來轉佳，每天新增確診數已降至2,000例左右，管制有成效，也買了大量疫苗，有助於辦理冬奧。因此指揮中心評估年底日本境內疫情可望有所改善，另一方面台灣社區也有防護力，台日雙方本就有所往來，年底互相鬆綁邊境是可以期待的。

(工商 )