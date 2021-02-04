中職今天公布32年球季各隊註冊球員名單，以統一獅55人最多，味全龍則因5名洋將缺件，聯盟僅先納入41人，將至隔離期滿後補件。

中職32年球季將在3月13日開打，根據規定各隊要在開打30天前繳交註冊名單，也就是2月13日前繳交，但今年適逢農曆春節假期，決定在昨天下午5時前繳交，並於今日公布。

各隊註冊人數最多60人、最少46人，今天聯盟公布各隊註冊名單，以獅隊55人最多，其次是樂天桃猿的47人，富邦悍將及中信兄弟都僅註冊下限46人，味全則因洋將缺件，日後補件補齊人數下限。

目前各隊洋將註冊方面，獅隊註冊泰迪、猛威爾及布雷克3人，兄弟則是註冊德保拉及萊福力，悍將則是把索沙及羅力先放在合約所屬名單中。

合約所屬球員依舊能在二軍例行賽出賽，球團能在球季期間內自行調配註冊名單球員，但在最終異動日8月31日之後就無法再註冊球員。

(中時 )