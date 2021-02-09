為即將通車預做準備？台中捷運公司今年度公開招募第一線人員，共開出42個職缺，薪資則依職務不同，起薪從2萬6300元起跳、最高的控制工程師月薪可達5萬2100元，有意報考者須採網路報名後進行筆試與面試。

中捷公司指出，今年度共招考4類組、8類科人員，其中包含運務類組2類科、維修類組4類科、身心障礙類組1類科及原住民類組1類科，目前開出的職缺則有控制工程師、助理工程員、技術員、站務員、事務員等，薪資最高者為控制工程師、月薪可達5萬2100元。

中捷公司表示，這次開出的職缺都是第一線服務、維修人員，此外，因去年有部分員工因生涯規畫離職，再加上軸心測試作業順利，考量徵人作業需要一段時間，決定在測試期徵補人力，可提升未來通車後的服務品質。

這次中捷徵才從2月17日起接受報名、將於3月3日17時截止，中捷公司強調，招考作業一律採網路報名，之後會進行筆試與面試，筆試皆為選擇題、占總成績50％，面試內容則包含涯發展測驗、也占總成績50％。

(中時 )