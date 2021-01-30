苗栗警分局26日下午4時於苗栗市農會辦理防搶演練，出動大批警力，演練橋段太逼真，意外讓2名逃逸移工自投羅網。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗警分局26日下午4時於苗栗市農會辦理防搶演練，出動大批警力，演練橋段太逼真，意外讓2名逃逸移工自投羅網。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗警分局26日下午4時於苗栗市農會辦理防搶演練，出動大批警力，演練橋段太逼真，意外讓2名逃逸移工自投羅網。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗警分局26日下午4時於苗栗市農會辦理防搶演練，出動大批警力，演練橋段太逼真，讓路過的2名越南籍逃逸移工誤以為是來抓他們的，趕緊拔腿狂奔卻跑錯方向，反而直往市農會演練現場、警力最多的方向跑去，2名「自投羅網」的移工，最終還是被移送移民署苗栗專勤隊。

苗栗警察分局26日實施金融機構防搶暨攔截圍捕演練，防搶演練由偵查隊2名隊員扮演農會大盜，頭戴鴨舌帽、口罩並持手槍，衝入農會行搶後逃逸。苗栗警分局接獲苗栗市農會110報案後，在第一時間通報警力趕赴現場，並進行採證、鑑識、周遭訪查等偵查工作。

過程中，參與演練的員警在農會附近進行訪查時，見2名男子神色慌張，1人見警即騎上電動自行車逃逸、1人拔腿狂奔。員警見狀，隨即大喊在前面指揮演練之偵查隊長協助圍捕，在旁邊整裝準備飾演農會大盜的2名偵查隊員，見狀也加入追捕，在警方全力圍捕之下，最終順利將越南籍的逃逸移工查緝到案。

發生追捕逃逸移工的插曲，雖然讓防搶演練中斷一會兒，但無礙員警們的演戲魂，繼續完成防搶演練。分局長楊贊鈞表示，意外查獲逃逸外籍移工，展現出苗警執勤的敏銳度，不論是在平時勤務，還是防搶演練，均能發揮積極認真地工作精神。

(中時 )