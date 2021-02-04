黃姓男子經營外籍移工人力仲介公司，卻涉嫌對急需用錢的移工違法放高利貸，警方循線偵辦後，查出已放貸新台幣7億8000萬餘元，不法獲利7000萬元，上千人受害，訊後依法送辦。

刑事局偵查第六大隊第五隊今天表示，警方接獲線報指出，56歲黃男經營外籍移工人力仲介公司，涉嫌非法以高利率利息放貸給外籍移工，初步調查有泰國、印尼、越南及菲律賓籍移工受害。

警方查出，因移工在台工作人數眾多，工作所得薪水固定，如有急迫金錢上的需求，只能轉向非法放貸公司借款。

案經報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，由刑事局偵查第六大隊與彰化縣警察局刑警大隊、台北市警局信義分局及移民署中區事務大隊台中市專勤隊等單位組成專案小組偵辦。

專案小組蒐證後，上月18日持搜索票，兵分多路前往彰化縣彰化市及福興鄉等7處所拘提搜索，共帶回黃男等13人，查扣現金1265萬餘元、電腦、手機與平板等證物。

警方查出，黃男利用家人名義成立5間掛名公司，利用引進外籍移工來台之便，對急迫、無經驗的移工施以重利放貸，且於放款簽署文件中，仗勢移工不諳中文且急需用錢，簽署不實的國外債權轉讓書，藉以躲避國內重利罪的刑罰。

經初步清查發現，不法集團所使用的放款利率，皆超過100%年利率，受害人達上千人，已放貸7億8000萬餘元，追溯自民國103年迄今，不法獲利近7000萬元。

全案訊問後，警方將黃男等13人，依重利罪嫌移送彰化地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1100204

(中央社)