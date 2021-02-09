刑事局偵查第七大隊去年底獲報，有不法集團寄送大陸銀行人頭帳戶及轉帳U盾來台，疑從事不法洗錢情資，立即報請高雄地檢署檢察官李侑姿指揮偵辦，逮捕24歲李姓男子等15名嫌犯，初估該洗錢水房成立3個半月以來，已替假博弈網站洗錢高達7.5億元人民幣。

警方調查，該批大陸人頭帳戶全數集中於高雄市小港區廈莊一街某大樓內使用，每日洗錢流量約人民幣2000萬元，研判該處為大型轉帳洗錢水房據點，經專案小組蒐證後，兵分多路在高雄市小港區廈莊一街兩處水房執行搜索，當場查扣電腦17台、行動電話81支、大陸銀行轉帳U盾115個及洗錢帳冊等贓證物，逮捕洗錢水房幹部李嫌及成員共15人。

警方發現，該洗錢水房替「成吉思汗娛樂城」等非法線上博奕平台收取賭資，並轉帳至大陸其他帳戶，每月洗錢金額約人民幣2億元。而「成吉思汗娛樂城」專門以惡意拖欠玩家賭贏款項、贏錢後要求玩家先繳交代操費、保證金，或以加快提領速度，需額外處理費用等名目進行詐騙，目前至少有7名被害人報案。

警方訊後，全案依賭博及洗錢等罪嫌移送法辦，並擴大偵辦假博弈真詐財網站。

(中時 )