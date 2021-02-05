高市警三民一分局日前接獲銀樓報案，稱有1名男子假借要幫妹妹挑結婚戒指，卻趁店家不注意時，搶奪店內的金飾後駕車逃逸，警方到場後針對嫌犯的逃逸路線做逐步勘查，迅速掌握犯嫌身分後，24小時內就將該男逮捕歸案，訊後依搶奪罪移送高雄地檢署偵辦。

據了解，該男在去年12月15日晚間9時許，就在銀樓準備打烊之際無其他客人在店時走進銀樓，向老闆娘佯稱要替妹妹挑選結婚金飾，並隨手指了擺放在櫃內的金戒指，店家從櫃內取出戒指後，放在展示盒上供該男參考，沒想到他卻趁著店家不注意，偷走金戒指轉身就跑。

店家向警方表示，嫌犯進入銀樓時，就有察覺異相，因此對他的長相、特徵都相當清楚，嫌犯偷了金戒指後跑出店外，並馬上發動機車準備逃逸，這時店家急忙追出，徒手從後方拉住機車，試圖阻止嫌犯逃跑，但嫌犯仍猛催油門加速逃逸。

警方獲報後，立即勘查採證，調閱路口監視器，鎖定嫌犯身分後，在新興區一處旅館將其逮捕，經查，嫌犯曾因染毒、行竊多次進出監獄，出獄後賦閒在家，嫌犯聲稱是因為要償還賭債，才鋌而走險偷搶銀樓飾品，他在案發前先偷車，再騎贓車犯案。

得手後嫌犯疑似將金飾變賣，但卻向檢警表示，已經忘記自己將金飾賣到何處，因此檢察官認為該犯嫌有串供、滅證之虞，向法院聲押獲准。

(中時 )