快春節過年了，年關前各公司行號超前布署，要衝這波消費財，也因此各式發大財消息充斥媒體，讓人看了也起心動念，想試手氣搏個好彩頭。網路觀察家朱學恒說，見到這類新聞讓他馬上想到台彩公司，而他犀利一句讓眾網友看了猛點頭。

朱學恒在臉書上PO圖，各家新聞一字排開，都是一名萬華男子神奇中獎的故事。根據台彩的說法，這名幸運兒正猶豫要不要買1000元刮刮樂時，外面吹來一陣強風，將中獎人手中的2張千元鈔票吹進投注站，店家見狀便笑說：「這2張鈔票準備要讓你刮中大獎喔！」沒想到一語成真，「回頭」買刮樂樂，還真的刮中百萬大獎。

朱學恒發文提到此事說，「當你看到這類新聞的時候，你應該要知道不是新年快到了，或是地球的因果律出現改變了，而是台彩又缺錢了。」

朱學恒對台彩的神解析，眾網友大嘆佩服，「台彩每年都會編的安徒生童話故事」、「別人的彩券都會刮中，我的彩券只有銘謝惠顧」、「有種原來如此的豁然開朗！我想起每次中獎都是那位一直默默簽同一組牌號的公務員」、「上次劇本是單親媽媽瓜中百萬，兒子醫療費有著落了」、「這果然是個套路……」、「每逢佳節必加碼，虎爛」、「它不是缺錢，是年關到了要搶大家的年終」、「總算有人把事挑明了說！中計的還真多」、「潛意識洗腦」、「台彩割韭菜……」。

(中時新聞網)