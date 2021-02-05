「不要動!錢拿出來!」桃園市中壢警分局4日下午與「元大銀行新壢分行」共同舉行防搶演練，防止春節前歹徒會覷觎錢財，俟機搶劫銀行；兩名分別頭戴鴨舌帽、口罩，持槍男歹徒趁銀行結帳忙碌疏於防備時，進入銀行臨櫃大廳行搶，經機警行員偷偷按下警鈴，線上快速打擊部隊迅速抵達現場，利用逮捕術成功擒獲持槍雙男搶匪。

中壢警分局偵查隊員警飾演持槍雙男歹徒，持槍衝入「元大銀行新壢分行」，一人持槍控制現場，一人持槍喝令臨櫃行員把錢放進手提袋中，銀行行員則趁歹徒不注意時按下警鈴，警方獲報後，立即派遣線上快速打擊部隊趕赴現場及進行攔截圍捕，成功於銀行內與保全員合力壓制逮捕持槍臨櫃行槍之男歹徒；另於銀行大門外成功逮捕另1名趁機要逃跑之持槍控制現場歹徒。

由於飾演雙男持槍男搶匪的偵查佐動作到位，且非常融入劇情，進行年節防搶及護鈔演練，在模擬歹徒行搶的過程中，真實的警匪對峙及歹徒制伏場面逼真，雖然有事先廣播即將實施防搶演練，仍然有前來銀行辦事情的民眾誤以為真的發生搶案。

中壢分警局表示，本次防搶演練活動，係利用生動的方式，更加能夠吸引民眾目光，提升民眾強化預防犯罪知能，並呼籲民眾存提領大量現金時可請警方協助護鈔，警方也於重要節日安全維護工作期間加強宣導「防竊（扒）、防搶、防詐騙」，展現警察維護治安之決心，共同營造洋溢著「平安、祥和、快樂」的社會氛圍，讓民眾過一個順遂、如意的春節。

(中時 )