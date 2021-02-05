110年加強重要節日安全維護工作於110年2月3日22時展開，為讓民眾歡度年節假期，台中市政府警察局第三分局立德派出所於轄內人潮聚集場所—台中火車站及大魯閣新時代購物中心設置「機動派出所」，同時結合立德志工隊之力量，一同向民眾實施犯罪預防、婦幼安全、交通及春節各項措施宣導。

立德所警員林典佑、謝昀霖至台中火車站執行機動派出所勤務時，見到1名來自高雄就讀國小三年級的張姓小弟弟，從小嚮往警察工作，對警察充滿敬意，卻從來沒這麼近距離看到警察，家人見機不可失，鼓勵張小弟上前與警方合照，張小弟卻因生性害羞踟躕不前，警方見狀主動上前向張小弟打招呼，邀請其全家與警方一起合照留念，同時也向張小弟宣導反毒、不酒後駕車之觀念，不僅向下扎根，也希望透過小小主人翁之力量，分享正確觀念給周遭親友，讓宣導力道加乘，張小弟也因警方主動搭起的這座友善橋梁，為這趟旅程留下美好回憶。

春節期間舉家出遊，無人在家的狀況下，容易成為宵小目標；除夕前結帳、新春開工，民眾之存款、提款活動頻增，也易遭歹徒覬覦行搶，警方針對上述情形，提供民眾舉家外出居家安全維護服務，並設有多國語言版本的申請表，讓服務範圍擴及外僑，亦提供「護鈔」等貼心服務措施，有需要的民眾均可以撥打「110」或洽轄區派出所。

(中時 )