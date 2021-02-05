春節將至，是許多人回家鄉和長輩團圓的日子，許多長輩住家位於鄉下偏遠地區，道路狹小，在消防搶救上有許多潛在風險，桃園市政府消防局第三大隊5日在觀音區坑尾里一處2層透天厝，辦理狹小巷弄民宅火警搶救演練，演練逼真。

演練現場巷弄十分狹窄，路口拱門有高度及寬度限制，一般消防車難以進入搶救，倘耽誤搶救時效極可能造成災情擴大；因此，消防局在第一時間立即派出小型水箱消防車，利用小型水箱車體積小、機動性高之優點，迅速扺達現場；帶隊指揮官先以大聲公安撫待救者情緒，消防人員迅速架梯並以水線防護，登梯救下位於2樓濃煙嗆傷的焦急民眾；同一時間另一組消防人員從1樓正門進入，展開搜救。

觀音分隊分隊長陳建中表示，位於陽臺的待救者，有時會因看到火煙之後造成情緒緊張，會選擇從2樓或更高的高度跳下，以致受傷；其實如果情況允許，建議應等消防人員梯架好後協助避難會比較安全。

第三大隊大隊長殷明坤表示，狹小巷弄一直以來一直是消防搶救的一大課題，藉由這次的演練讓消防同仁更熟悉狹小巷弄的救災特性，期許未來能減少類似的憾事發生。

(中時 )