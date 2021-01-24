多年前台灣曾傳出不肖業務，欺騙遊民、獨居老人買靈骨塔，實際上只是要賺業績；大陸河南爆出類似手法，一名不識字老婦人向保險業務員購買240多萬人民幣（約台幣1046萬元）的保單，女兒對此心生懷疑，因此進入該保險公司臥底長達一年，挖掘出驚人真相。

王女臥底保險公司1年後，出面指控誘騙（圖片取自/民生頻道）

一名王姓女子發現，從2004年開始，母親持續購買「泰康人壽」的保險，這家公司名列大陸「壽險10強」之一，不過母親根本不認識字，王女感到相當懷疑，且平常母親連新衣都捨不得買，怎麼可能買下天價保單，對此，母親表示有一對中年夫妻，經常到家中推銷保險，自己看不懂內容，但業務員不斷強調「買保險利息比銀行高，銀行會倒，而這個不會倒」。

王女翻查母親買的保單，發現金額高達240多萬人民幣，至於買保單的錢，一部分是自己賣房、賣車、有些是母親借來、以及父親和哥哥給的，由於保單上母親都有簽名，一時讓王女無法證明母親被騙，但王女指出母親根本不識字，為了追查真相、蒐集證據，王女到該保險公司任職，臥底長達1年。

臥底期間，王女找到賣母親保險的這對夫妻，男子表示沒有偽造王女母親簽名，僅在保單上寫好名字，再請對方「描上去」，男子還自清只是陪妻子處理業務，且王女母親購買的保險，都是她本人同意才處理。此外，王女控訴家中的戶籍謄本，被業務員拿走2年，都沒有歸還。

針對王女指控，泰康人壽保險公司表示，此事正在調查當中，業務員是否違規，仍需進一步調查，目前公司與王家人聯繫中，打算約三方見面，進行調解。

(中時新聞網)