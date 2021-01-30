國民黨因積欠黨工退休金，繼2018年10月台南市黨部被法拍後，白河、後壁、東山等3個區黨部廳舍，日前也都被拍賣，必須在1月31日前淨空，方便後續點交工作。國民黨副秘書長謝龍介30日無奈地表示，這是國民黨必須面對的問題，但即使沒有黨部廳舍，還是得設法凝聚民心，讓黨務順利運作下去。

國民黨因黨產被凍結，積欠305名黨工的退休金，經部分黨工委託律師向法院聲請假扣押黨產，以確保債權後，2018年10月台南市黨部廳舍先被營造公司以1億689萬2000元拍出，並於去年總統大選後搬到東區民眾服務分社上班；但同時法拍的新營區黨部，則乏人問津流標。

日前白河、後壁、東山等3個區黨部廳舍也被拍賣，還須於1月31日之前淨空，方便後續的點交工作。面對黨部廳舍接連被拍賣，不僅黨員、黨工同感不捨，政壇人士也不勝吁噓。

國民黨台南市黨部主委莊占魁回憶說，當年後壁、白河、東山區黨部興建，省黨部有補助經費，但因經費不足，區黨部還向黨員及支持者募款才完成，單是後壁區黨部就募款大約200萬元，如今卻遭拍賣，讓人感到不捨與無奈。

謝龍介也認為，當年雖有部分黨部廳舍曾向支持者募款，但因所有權登記在國民黨名下，並非以法人登記，如今被拍賣也是沒辦法的事，這是國民黨必須面對的問題。但即使沒有黨部廳舍，還是得設法凝聚民心，讓黨務順利運作下去。

謝龍介還強調，民進黨在取得政權後，毫不掩飾地透過各種管道，挹注經費到社團、外圍團體、親近的事業體及公關公司，相信人民的眼睛是雪亮的，選舉時會做出正確的裁判。

(中時 )