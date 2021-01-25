日本正在全國主要大都市，例如東京，大阪與京都等實施緊急狀態，但新冠病毒並沒有明顯被遏制。由於民眾日常生活已被綁手綁腳，又看不到疫情降溫情況下，導致愈來愈多日人一肚子氣，於是用民調來宣洩自己心中的那把火。

朝日新聞25日在報紙刊登最新民調結果，因覺得政府防疫工作不力，對首相菅義偉支持率，從上個月39％降至目前33％。同時，不支持者也上升10個百分點至45％。

批評者認為，在2020年下半年疫情開始擴散後，日相菅義偉神經太大條動作太慢。因為當日本政府決定暫停日本國內去旅行(Go To Travel)紓困計畫，並宣布東京和其它大都會區為期一個月的緊急狀態時已太晚。

朝日新聞指出，在23日與24日為期兩天電話民調顯示，約八成左右受訪者異口同聲指出，政府緊急狀態發布太慢。

日本廣播協會(NHK)也報導，日本共有365,723位染疫，死亡為5,120例。

至於稍早前，日本讀賣新聞15日至17日全日本民調中，也顯示首相菅義偉內閣支持率為39%，不支持率達49%。同樣地，當時也是日本民眾對政府防疫頗有微詞，才讓日相民調結果慘兮兮。

(時報資訊)