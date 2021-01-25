義大利外交部長Di Maio周日表示，對於輝瑞(Pfizer)和阿斯利康(AstraZeneca)延遲交貨新冠疫苗，將隨歐盟之後提出法律行動，目的不是尋求賠償，而是要請求這些公司提交足夠疫苗數量。而在周日稍早，歐盟高峰會主席米歇爾(Michel)揚言，歐盟將使用法律手段來確保製藥公司遵守新冠疫苗合約。

輝瑞在上周表示，將暫時地放緩對歐洲的供應，做出製造上的改變，以增加產量。阿斯利康上周五指稱，由於生產問題，歐洲地區首次的交貨將有短缺。

對於醫藥公司為何被迫宣布減少供貨，Di Maio認為這些公司單純地貪心地誇大供貨能力。義大利正啟動如同歐盟的管道，要求這些公司遵守合約。

義大利電視台周日引述輝瑞的說法，減少的是瓶(vials)的數量而不是藥劑的數量，公司也正增加比利時工廠產能，並將在下周恢復正常。

義大利衛生部長Sileri表示，兩公司供貨的刪減，將讓80歲以上老人的接種延後4周，其他的人群將約6~8周。

義大利是歐洲最早感染新冠病毒的國家，至今有8.54名死亡人數，在歐洲僅次於英國。

(時報資訊)