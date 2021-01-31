藥廠阿斯特捷利康延遲交付2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗造成緊張，德國政府今天揚言，將對未如期交貨給歐盟的多個實驗室採取法律行動。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）告訴世界報（Die Welt）：「倘若最後是這些公司未遵守義務，我們就必須決定法律後果。」

他又說：「沒有任何公司可冷落歐盟，獨厚另一個國家。」

法新社報導，最近數週來，英國與瑞典合資的阿斯特捷利康因疫苗交付進度落後，而與歐洲多國領袖的關係緊繃。

阿斯特捷利康表示，由於他們歐洲廠房其中一間出了問題，今年首季對歐盟的交貨量只能達到原先承諾的1/4。

布魯塞爾當局曾暗指阿斯特捷利康在疫苗配送作業上偏袒英國，而犧牲了歐盟。

歐盟一度揚言將限制疫苗出口至北愛爾蘭，推翻英國脫歐協議中允許商品自由流動愛爾蘭邊界的部分；但在英國首相強生（Boris Johnson）表達「嚴正關切」後，歐盟打消此舉。

遭砲轟的藥廠不只阿斯特捷利康。上週，義大利也揚言要對美國輝瑞大藥廠（Pfizer）採取法律行動，理由也是疫苗交貨時程延宕。

歐盟已於29日批准阿斯特捷利康疫苗在歐盟區內使用，這是繼輝瑞-德國生技BioNTech、美國莫德納（Moderna）疫苗之後，第3支獲准在歐盟使用的COVID-19 疫苗。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100131

(中央社)