日本京都大學研究指出，日本去年7月起實施振興國旅方案「Go To Travel（去旅行）」，同時期與旅行相關的武漢肺炎確診者增加，這可能是Go To Travel方案實施初期的影響。

日本放送協會（NHK）報導，京都大學教授西浦博等人的研究團隊，在國際醫學期刊「臨床醫學期刊」（Journal of Clinical Medicine） 發表這項研究成果。

京都大學研究團隊分析去年5月到8月，日本24個縣約4000名武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者，其中約有20%是與旅行相關的確診者，也就是在確診前曾經去旅行，或是與旅行者有所接觸。

研究團隊進一步分析，從去年7月22日Go To Travel開始實施起的5天內，與旅行相關的確診者有127 例，疾病發生率（incidence）是前一週5天內的1.44倍；若將旅行的目的限定為觀光，疾病發生率則是前一週的2.62倍。

論文指出，因各地區公開的資訊有所差異，只靠這次的研究分析不能完全肯定疫情擴大與Go To Travel有關，最多只能說Go To Travel方案實施初期，可能導致確診者增加。

(中央社)