老翁駕車墜谷 宜蘭警消救援 17:412021/01/25 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1名年約80歲的老翁行經頭城鎮福德坑路時，座車不慎墜谷，宜蘭縣消防局派員前往救援。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名年約80歲的老翁，今天（25日）下午近4時，駕駛自小客車行經頭城鎮福德坑路時，不慎墜落山谷約20公尺深，宜蘭縣消防局獲報後派員前往救援，老翁頭部受傷，意識清楚。 宜蘭縣消防局表示，意外地點在頭城鎮福德坑路、武財神土地公廟附近，當時老翁駕車時不慎墜落20公尺深的山谷，消防人員抵達後，架設繩索以救援受困的老翁。 老翁迷途25公里 暖心警護送返家 BMW 520i M Sport首發版 日常代步低調奢華 (中時 ) #老翁 #駕車 #頭城鎮 #福德坑 #墜谷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中龍井民宅火災 9旬獨居老翁喪命 15:382021/01/24 社會 5千人已隔離3千人 30人叩不到請警消追 13:512021/01/25 生活 成本VS.持久度 成綠能救援投手 04:102021/01/24 焦點要聞 《電機股》大同挑戰多元綠電案場 建置北台首座光電公墓 17:052021/01/25 財經 失聯2天 中壢一家4口中毒亡 04:102021/01/23 社會新聞 台灣人看大陸》永州零陵尋柳宗元 09:032021/01/24 徵文 北投工地意外 木條狂墜12公尺 B3工人慘遭爆頭亡 11:552021/01/25 社會 染疫翁大女兒足跡更新 這2時段曾去桃園仲平市場 15:372021/01/24 生活 新冠疫情升溫 北市旅館商業公會建構警消醫護人員家外之家 12:432021/01/24 寶島 深夜漁光橋上留遺書輕生 男子躺橋下涵洞獲救 12:152021/01/23 社會 隔24年 台電重啟光明抽蓄電廠 04:102021/01/24 焦點要聞 社會熱門新聞 超噁小吃攤 客人剩湯倒回鍋 吃剩豬腳也下鍋 民眾目擊全都錄 - 社會 喜事變喪事 阿公赴孫女婚宴 吃奶酪疑噎住不治身亡 - 社會 母不識字卻買天價保單 女兒臥底保險公司1年揭驚人真相 - 社會 228公園撞見有人激戰 壯男湊熱鬧遭老伯脫褲吞下體 - 社會 男大生睡女友家 她妹妹不穿內衣鑽進被子 他慌：看到胸部 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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