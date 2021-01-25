一名年約80歲的老翁，今天（25日）下午近4時，駕駛自小客車行經頭城鎮福德坑路時，不慎墜落山谷約20公尺深，宜蘭縣消防局獲報後派員前往救援，老翁頭部受傷，意識清楚。

宜蘭縣消防局表示，意外地點在頭城鎮福德坑路、武財神土地公廟附近，當時老翁駕車時不慎墜落20公尺深的山谷，消防人員抵達後，架設繩索以救援受困的老翁。

(中時 )