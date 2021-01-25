防範變種病毒 拜登擬發布旅遊禁令 22:532021/01/25 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了防堵新冠變種病毒擴散，美國新任總統拜登25日計畫發布旅遊禁令，禁止近期到訪南非的非美國公民入境，同時對於去過巴西、英國、愛爾蘭與歐洲多數地區的外籍旅客恢復旅遊禁令，前總統川普卸任前才剛解禁這些國家。 堵變種病毒入侵 拜登將對南非等30國祭旅遊禁令 桑德斯回應爆紅迷因 期許拜登團結美國人民 (工商 ) #旅遊禁令 #拜登 #變種病毒 #防範 #新冠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 維持對陸俄核嚇阻、防止核擴散 拜登需要核武現代化 21:452021/01/25 軍事 川普卸任前垂死掙扎 遭爆施壓司法部上訴最高法院 判拜登當選無效 10:322021/01/25 國際 拜登對中國手段 將比歐巴馬強硬 04:102021/01/25 焦點要聞 胡志強世紀之握照片曝光 網讚高規格：這才是真正的台美交流 11:292021/01/25 政治 美中台 進入新安全觀時代 04:102021/01/25 焦點要聞 白宮幕僚長克蘭：川普政府疫苗配送計畫幾不存在 13:152021/01/25 國際 美友台聲明 藍委稱要兩岸自制 04:102021/01/25 焦點要聞 拜登會不會挺台 專家示警：最好早做準備 15:212021/01/25 政治 澳洲外貿部長求對話 陸官媒不買帳：只是演給媒體看 15:012021/01/25 財經 可抑制病毒進入細胞 中醫大研究登國際期刊 17:042021/01/25 生活 川普彈劾恐加劇兩黨歧見 拜登紓困案更難獲共識 23:012021/01/25 財經 財經熱門新聞 Apple Car少賺的帳1次算清 電動自駕車概念10檔別錯過 - 財經 台積電山頂冤魂全散戶？ 外資4天倒貨逾10萬張 這數據洩慘狀 - 財經 澳煤炭船苦等半年多還有戲？ 傳陸下一步決定了 - 財經 車用晶片大缺貨 直接找台積怪怪的？ 美媒曝產業鏈真相 - 財經 車用晶片缺爆 德向台灣求救 這幾檔抓緊了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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