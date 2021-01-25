為了防堵新冠變種病毒擴散，美國新任總統拜登25日計畫發布旅遊禁令，禁止近期到訪南非的非美國公民入境，同時對於去過巴西、英國、愛爾蘭與歐洲多數地區的外籍旅客恢復旅遊禁令，前總統川普卸任前才剛解禁這些國家。

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