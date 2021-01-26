香港中文大學1月11日遭黑衣人闖入，有保安人員上前制止時被潑灑不明白色粉末，警方當場逮捕一名涉案男性，其餘同黨見狀逃逸。昨（25）日晚間，警方以涉嫌「非法集結」及「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」，拘捕另3名涉案的中大男生。

昨日晚間8時許，大批員警前往中文大學，進到善衡、和聲及伍宜孫3書院的宿舍調查蒐證，並帶走一批證物。中大學生會在臉書指出，至少3名學生被警方逮捕，疑與本月11日大學站衝突有關，其中一名被捕同學為學生會臨時行政委員會主席區倬僖，數名被捕同學已被帶返警署，義務律師團隊已前往了解狀況。

警方進入香港中文大學宿舍調查蒐證。（圖／摘自中大校園電台臉書）

對於警方再次大規模拘捕中大學生，以及進入中大校園搜查，中大學生會表示遺憾，並譴責校方拒絕處理校園保安問題，選擇一再報警拘捕學生，將繼續密切留意事態發展，如有進一步消息將會對外公布。

據《東網》報導，此事件發生於本月11日，當時有多名黑衣人在中大入口的訪客登記處叫囂，指學生可不出示學生證進入校園，保安員上前制止後雙方發生衝突，過程中有人潑灑不明白色粉末，隨後趁亂逃逸。一名55歲陳姓保安因眼睛接觸到粉末送醫。

警方事後以涉嫌「在公眾地方行為不檢」及「普通襲擊」拘捕一名20歲曹姓學生，已獲准保釋候查，需於2月向警方報到。

(中時新聞網)