是德科技（Keysight） 是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布紐瑞芯科技有限公司（New Radio Technology Co.） 採用是德科技先進信號源和分析儀量測解決方案，加速驗證超寬頻（UWB）技術。總部位於中國的紐瑞芯，致力開發下一代無線通訊和定位系統所需的系統單晶片（SoC）解決方案和整合式系統。

紐瑞芯採用是德科技VXT PXI向量收發器、信號產生器、信號分析儀和向量網路分析儀（VNA），解決方案中使用了非常靈敏的接收器和高效率功率放大器（PAs），來驗證其超寬頻系統單晶片解決方案的發射器和接收器效能。 紐瑞芯的超寬頻設計能應用於多種場景，包括5G智慧型手機、物聯網裝置、擴增實境和虛擬實境裝置，以及聯網汽車等。

基於IEEE 802.15.4.z標準的新超寬頻技術，藉由支援新的應用，例如行動裝置的即時空間脈絡與特性、先進的測距和定位服務，以及無縫且安全的點對點技術，得以迅速地被市場採用。智慧型手機、工業物聯網（IIoT）和汽車，帶動了超寬頻技術的需求，為即時定位系統（RTLS）和加密通訊應用創造了新的市場機會，預計至2025 年，全球超寬頻市場規模將達27億美元。

是德科技無線裝置測試事業群副總裁暨總經理曹鵬表示，他們很高興能與紐瑞芯共同合作，為超寬頻提供測試解決方案和平台。這項高精準度、即時、安全且可靠的技術，將推動更多不同創新應用的發展。 是德科技測試解決方案可提供準確的GHz 頻寬量測結果，這對於拓展設計極限而言至關重要。

是德科技和紐瑞芯攜手合作，加速推動基於超寬頻技術標準的商業發展，進而實現超寬頻裝置的快速互通性測試。

超寬頻聯盟（UWB Alliance）所推廣的IEEE 802.15.4z規格，進一步提高了該標準之量測範圍的完整性和準確度，精密定位同時也成為主要功能之一。 是德科技和紐瑞芯與超寬頻聯盟和FiRa聯盟密切合作，其中FiRa聯盟致力於藉由可互通的超寬頻技術，來創造並採用無縫使用者體驗。

紐瑞芯執行長陳振騏指出，是德科技的射頻量測解決方案，協助紐瑞芯能夠快速且具信心地在各個開發階段中大幅成長。 藉由是德科技的高效能硬體和軟體解決方案，以及紐瑞芯在超寬頻定位技術方面的專業知識，我們得以推出高度整合的設計，同時也加速建立超寬頻解決方案在下一代無線通訊領域的地位。

(工商 )