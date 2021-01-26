中央銀行代財政部標售的350億元20年期公債，最高得標利率0.51％，從2020年12月標售同天期0.45％的歷史低點反彈，且上揚6個基本點（1個基本點是0.01個百分點），主要因台債殖利率今年以來受美債連動走高效應。

根據央行公布20年期公債標售結果，吸引569.5億元資金進場搶標，投標倍數1.63倍，但與長期平均相對偏低，因此得標利率反彈明顯，符合市場預期的0.50～0.52％區間。本期以銀行業取得75.57％最多，其次證券業拿到15.57％，保險業也有8.57％，票券業為0.29％。

券商主管指出，今年以來儘管全球疫情更嚴峻，但美國總統大勢抵定，全球風險性資產偏好衝高，美債也展開一波下殺，殖利率一舉衝破1.0％大關，台債指標券受連動，殖利率也止跌反彈。加上農曆年關將至，交易商交投偏觀望，準備過年去，且資金需求增加，投標熱度相對較低。

(工商 )