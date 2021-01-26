美國白宮新聞發言人日前表示，美國正與中國展開激烈競爭，拜登總統希望以「耐心」來處理與中國的關係。中國外交部發言人趙立堅今天（26日）在例行記者會中表示，希望美國新一屆政府吸取川普政府對華錯誤政策教訓。

趙立堅表示，過去幾年，川普政府犯下了方向性的錯誤，將中國視為戰略性競爭對手，甚至是威脅，並據此採取了一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤行徑，導致中美關係出現自兩國建交以來的從未有過的異常嚴峻局面，這不符合兩國人民的根本利益。

趙立堅指出，正如中方多次指出的，中美作為兩個大國，在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮等方面擁有廣泛的共同利益，肩負著特殊的重要責任。中美兩國合則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。

趙立堅強調，中方希望美國新一屆政府能夠吸取川普政府對華錯誤政策的教訓，客觀理性看待中國和中美關係，採取積極建設性的對話政策，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

(中時 )