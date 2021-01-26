台南市議會第3屆第7次臨時會26日進行大會，會中通過專案報告結論，並據此成立「萊豬進口專案稽核小組」。此次臨時會除完成110年度台南市總預算案審議，還通過總金額合計7154萬5000元的19件墊付預算案，所有議案也均審查完畢。

大會由議長郭信良主持，市長黃偉哲率市府團隊各局處首長列席備詢。此次臨時會從1月18日開議後，議程安排「台南市針對含萊克多巴胺進口豬之因應措施」以及「協助弱勢團體過好年之各項社會福利措施」等2場專案報告，相關會議結論今天均獲大會通過。

其中，有關建請台南市議會成立萊豬進口專案稽核小組，會中通過由建設委員會3位召集人以及全體議員，分別擔任召集人及成員，共同為市民健康把關。此外，因應新冠肺炎疫情變化，議員也於會中發言要求市府相關單位落實居家檢疫政策，做好防疫措施，以安民心。

至於110年度台南市總預算案已於此次臨時會首日完成第二、三讀會，通過歲入及歲出預算數分別為961億5008萬7000元以及1006億2849萬元。在墊付預算方面，連同逕送26日大會議決的6件墊付案，市府於本次臨時會共提出19件墊付案，墊付預算總計7154萬5000元；其中，6626萬6000元屬補助款，527萬9000元為地方配合款。

市議會指出，總計此次臨時會共審議19件墊付預算案、80件議員提案、1件一般提案，進行2場專案報告及完成12件查照備查案，所有議案26日均已審議完畢。

(中時 )