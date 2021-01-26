富達最新的領先指標雖然較前一個月放緩，但經濟成長仍在正成長且加速的環境，領先指標中表現最好的子項目為「大宗商品」與「工業訂單」。

富達投信表示，因大宗商品和工業訂單與受近期疫情影響的服務業較無關聯，另外大陸的刺激政策提供了市場需求，美國、日本的存貨銷售比與德國的海外新訂單也持續改善。

有鑑於今年全球經濟快速成長帶動需求，加上產出增加有限與預期美元走軟，保德信全球資源基金經理人楊博翔指出，這樣的條件有利於大宗商品價格表現，特別是庫存相對偏低的農產品與基本金屬，具有更高的續漲動能。

楊博翔進一步表示，目前主要基本金屬與鐵礦砂庫存較過去為低，因此2021年供需持續偏緊俏的情況下，商品價格上漲機率高漲，且全球最大原物料需求國大陸的工業活動，已恢復疫情前水準，不論基礎建設與房產投資都持續推升金屬需求，成為帶動今年和明年商品價格上漲主要動能之一。

至於整個大宗商品方面，楊博翔表示，雖然去年底美歐新一波疫情，短暫性壓抑了新訂單與製造成長熱度，但產業庫存極低與大量庫存回補的必要性，將繼續推升今年製造業與大宗商品需求。此外，目前全球施打疫苗達到群體免疫所需的時程表逐漸向前移動，當新冠病毒對於經濟干擾告一段落後，全球用油需求將逐步恢復至2019年水準。

富達投信投資部主管張翠玲指出，2020年受新冠疫情影響，許多地方經濟活動暫停，各行業都受到不同衝擊，但在疫苗發展順利，部分地區經濟重啟等利多加持下，全球經濟持續在復甦軌道上前進，大陸經濟先復甦後，不少國家也緊跟其後，慢慢走出疫情影響。

張翠玲指出，如果疫苗接種全球普及，跨境限制解禁，有望帶動全球各地經濟活動重啟（Reopening）。民眾在疫情期間支出大幅減少，有些民眾在面對不穩定時期也傾向於保守開銷，儲蓄明顯上升，當中包括2020年美國民眾的超額儲蓄達到近1兆美元，韓國民眾的儲蓄自2020年年初約30兆韓圜上揚到年底近70兆韓圜。

因此，除了「大宗商品」被看好外，張翠玲說，在疫苗廣泛接種後，受超額儲蓄帶動，各地可能出現報復性消費，投資人可多留意擁有實質獲利的成長資產都可望受惠，尤其看好亞洲和新興市場資產以及創新科技等。

(工商 )