國際美元續彈，且台股再下殺，外資仍大幅賣超並匯出，26日新台幣實質匯價走弱，盤中雖仍見27元，但已貼近28元大關，尾盤央行進場調節後，早一步先收復28.4元，終場收在28.41元兌1美元，貶值1.9分，已連續三個交易日跌勢，台北外匯經紀公司成交量10.39億美元。

外匯交易員指出，漲也「護國神山」、跌也「護國神山」，台股在台積電領跌下，連三個交易日回檔且幅度加大，26日重挫287點，外資賣超金額達288億元，並匯出資金，新台幣應聲走弱，盤中最高價已剩27.99元，就差一點點回到28元，進口商見到勢頭不對，也趕緊進場搶買，反倒是出口商暫趨觀望，期待農曆年封關前，拋匯能有更好的價格。

外匯交易員認為，近期國際美元盤堅向上，且外資已搶一波台股創新高行情，面對本土感染的疫情後續難料，加上農曆年長假接近，順勢落袋為安，靜待不確定性更明朗後再做打算，新台幣也跟著台股連三跌，預料農曆年封關前，不排除維持偏弱格局。

(工商 )