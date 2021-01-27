中華電(2412)公布2021年全年財測，營收預估微幅成長0.8%~1.0%，主要是看好行動通信、網際網路加上數位經濟新興業務商機，將取代語音收入的下滑，全年每股獲利落在4.2~4.4元。

中華電預估2021年全年區間合併營業收入為2092.6~2097.2億元，營業成本及費用合計為1675.8~1676.6億元，稅前淨利為420.8~436.1億元，歸屬於母公司業主之淨利為326.0~340.9億元，每股盈餘4.2~4.4元。

董事長謝繼茂表示，展望2021年，公司將延續「5G+轉型雙軸並進」的營運主軸，促成「全民升級、百業升級、工業務管理升級」，並結合投資與併購，提升公司競爭優勢，以掌握後疫情、前瞻2.0建設與中美科技變局等成長契機，並在獲利優先的原則下，慎選優質專標案，持續開創業務佳績。中華電將加速加量建設5G網路，發揮最大頻寬和最佳頻段的優勢，積極拓展5G企業專網，並與企業夥伴共同發展5G智慧應用，不僅確保5G品質與網速第一，並拉升行動業務營收，帶動資通訊業務成長；寬頻升速及三網整合策略可望提升用戶平均貢獻度，促成營收成長；MOD自選餐結合如東京奧運等熱門運動賽事，將推升客戶數成長，帶動MOD與廣告營收向上。

中華電2021年度合併營業收入預測數2092.6~2097.2億元，較2020年度自結數增加16.5~21.1億元，約0.8%~1.0%，主要係行動通信、網際網路、銷貨收入及MOD營收增加及爭取數位經濟新興業務商機，抵銷語音服務持續受VoIP取代及國內資通訊基期較高之影響。2021年度合併營業成本及費用預測數1675.8~1676.6億元，較2020年度自結數增加7.3~8.1億元，約0.4%~0.5%，主要係5G開臺後使商品成本、特許權攤銷及折舊等業務及維運成本增加，抵銷資通訊專案成本及特許費減少。

中華電預估2021年稅前淨利落在420.8~436.1億元、歸屬於母公司業主之淨利為326.0~340.9億元、每股盈餘預測為4.20~4.40元，較2020年度自結數分別減少7.6~增加7.7億元、減少8.2~增加6.7億元及減少0.11元~0.09元。

另外，中華電預計2021年取得不動產、廠房及設備等資本支出為431.5億元，較2020年增加195.5億元，主要係5G擴大建設、IDC機房擴建、新建海纜、PSTN IP化及MOD平台加速汰換等策略投資及無形資產的變動。惟2020年度以473.7億取得5G執照，故2021年取得重大資產較2020年減少268.3億元。

(時報資訊)