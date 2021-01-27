桃園疫情嚴峻，苗栗縣政府、金門縣政府贈送防疫物資給桃園，其中苗栗曾發布避桃令，但苗栗縣長徐耀昌今親送物資到桃園，引人注目。桃園市長鄭文燦為徐緩頰，稱他只是說公務員不一定要用洽公方式，可以透過網路、視訊，各縣市都是如此，沒想到訊息被誤會。

「全體國民都在同一條船！」徐耀昌表示，桃醫群聚發生以來，苗栗縣府時時刻刻都以中央流行疫情指揮中心命令為依歸，部長陳時中第一時間呼籲，民眾非必要不要前往警戒區域，因此提醒鄉親全力配合防疫措施，沒想到呼籲公務同仁透過網路取代出差，被解讀為「禁桃令」，根本沒有所謂避桃、禁桃或親桃的問題。

鄭文燦說，防疫要同心，防疫只有一個，而桃園、金門是姐妹縣市，金門是小三通第一站，很了解邊境防疫辛苦，而桃園市國民第一站，承擔責任比較重，感謝金門贈送防疫酒精。

「風雨故人來、患難見真情！」另外桃竹苗一直都有區域治理平台，他和徐耀昌互動很多，也感謝他的協助。對苗栗曾發過避桃令？鄭文燦說，他是被誤會了，也謝謝徐以實際行動挺桃園。

鄭文燦強調，我們只有一個目標，就是桃醫引發的確診案例，要把風險全部匡住，降低社區風險。

(中時 )