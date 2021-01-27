春風和煦的季節，民眾所期待的櫻花正逐步盛開，南投縣內包括日月潭、九族文化村、暨南大學都種滿櫻花，也是追櫻族必訪的聖地，本月底起各觀光景點的櫻花季將陸續舉辦，民眾已迫不及待享受粉紅色情調。
九族文化村表示，邁入第21年的櫻花季，是台灣最早推行賞櫻風潮的地方之一，九族文化村內種植5000棵的八重櫻、富士櫻和吉野櫻，花期預計從1月底持續到3月初，獨步全台的夜櫻祭則從2月6日到3月7日，期間包括充滿日式風情的著浴衣悠然賞櫻、櫻花品茶會、太鼓表演等，都是在九族才能有的享受。
日月潭周邊依山傍水，每到春假、連假包含伊達邵親水步道、慈恩塔步道、魚池鄉香茶巷、有水巷、金龍山步道和信義鄉光復巷等6處，種植的櫻花都會盛開。今年花季預計從1月底開始至3月上旬，粉嫩色彩讓遊客嚮往。日管處也將在期間舉辦系列打卡活動，只要拍照留念即可獲得精美小禮，詳情可至日管處官網查詢。
暨南大學是南投的賞櫻亮點，校內上千株的台灣山櫻與八重櫻綻放時美不勝收，櫻花季自2月11日起至3月11日，將有野餐、咖啡體驗及音樂表演等活動，校方歡迎民眾攜帶點心飲品前往校內野餐區，三五好友一同在櫻花樹下喝茶聊天，欣賞春日美景。
(中時 )
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