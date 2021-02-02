新冠疫情持續蔓延，疫苗供不應求，各國搶購、囤貨亂象叢生，近日歐盟外的「邊陲小國」塞爾維亞卻異軍突起，疫苗接種率一躍成為全歐第2，僅次於本身也有生產疫苗的英國。德國媒體分析，塞爾維亞在此役領先的主要原因，正是因為該國取得了100萬劑大陸國藥集團疫苗。

據統計，截至1月底，按平均每100人已接種疫苗數量計算，塞爾維亞在全球排行第7，達6.4劑，超越英國以外所有歐洲國家，反觀德國僅有2.8劑、法國則為2.3劑。除塞國外，東非國家塞席爾（Republic of Seychelles）、阿拉伯聯合大公國、巴林等接種大陸疫苗的國家，均在接種率排行榜上名列前茅。

德國《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）日前引述塞國衛生部長隆查爾（Zlatibor Loncar）說法解釋，不同於西方國家，該國「致力向所有供應商購買疫苗，因此除美國輝瑞與德國BioNTech合作研發的疫苗，俄羅斯衛星-V和中國國藥疫苗也已上市數周」。

隆查爾還說，他是塞國、也是全歐洲第1個接種大陸疫苗的人，這麼作則是「為了身體力行，說服最頑固的懷疑者」。

報導指出，大陸至今已向擁有700萬人口的塞國提供100萬劑疫苗。賽國總統武契奇（Aleksandar Vucic）上月底透露，政府已為民眾提供115萬劑疫苗，由此可見，目前塞國疫苗絕大多數來自大陸。

隆查爾表示，希望繼續保持目前的接種速度，「我們的策略是在夏季來臨前實現群體免疫。我們…也非常關注秋季的狀況，因為屆時需要為新的疫苗接種周期和流感季節做好準備」。

報導還稱，塞國的成功讓周邊國家既羨慕又懷疑，這些國家太過依賴世界衛生組織（WHO）主導的COVAX計畫。批評者認為，與其仰賴COVAX，不如像塞國一樣同時與多個擁有疫苗的國家談判。

(中時 )