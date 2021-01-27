德國媒體在本周稍早報導，阿斯利康(AstraZeneca)疫苗對65歲以上老人的防護效果相當低，阿斯利康對此提出駁斥。

德國商報和畫報在周一指出，阿斯利康疫苗對65歲以上老人的效果僅8%，相對地對年輕人為70%。

目前英國、巴西、墨西哥等國已批准阿斯利康疫苗，歐盟監管單位預計在本周五批准。

該英國公司在周二提出反駁，指出該公司去年在期刊登載的研究顯示，對老人有強烈的免疫反應，約100%的老人在第二劑之後出現特定尖刺的抗體。

德國衛生部長拒絕提出相關評論，但表示有兩件事感到困惑，阿斯利康11月的試驗中56~69歲人僅占8%，70歲以上老人僅占約3~4%，但是這也沒有表示該疫苗效果只有8%。

阿斯利康在11月試驗總共追蹤了560名受試者，並指出老人出現更強的免疫反應，在加強接種後，所有年齡層出現相類似的免疫。阿私利康隨後在12月進行更大規模試驗，1.16萬名受試者證實了該疫苗70.4%的效果。

德國媒體引述不具名官員談話，指阿斯利康關於65歲以上老人受試者揭露了有限的數據，並質疑在臨床試驗明顯欠缺老人受試者。

此一爭議發生在阿斯利康與歐盟另一個爭吵中，該英國藥廠宣布將減少對歐盟的供應，引發歐盟衛生官員惱怒，宣布限制和監控歐盟以外的疫苗出口。

(時報資訊)