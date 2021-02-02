媒體人趙少康申請重返國民黨，要角逐下屆黨主席，為政壇拋下震撼彈，不過他不符入黨一年與擔任中評委的要件。媒體人羅友志今(2日)在臉書表示，趙少康低估了國民黨支持者對「又是救世主」的無力感，起手勢可能只是驚鴻一瞥。

羅友志2日在臉書表示，「這次的起手勢又那麼的像『郭劇』，引起共鳴的程度，我擔心只是驚鴻一瞥...台灣政局新視野，我們用電視新聞習慣開『雙框』模式來看：左邊是民進黨年輕人在大戰罷捷、吳怡農扛台北市、民進黨副秘書長林飛帆、立委賴品妤...，右邊是國民黨，總召換費鴻泰、國民黨智庫副董事長連勝文疑似要選黨主席、趙少康、偶爾來點立委吳斯懷...。」

羅友志分析，假設趙少康起手勢如果換成，擺出一票28-35歲藍營新生代，然後細數經歷，一一隆重登場，準備大幹一場呢？會不會更讓人振奮？如果理由不是「韓國瑜要我出來，大戰義和團」，而是「庶民到菁英要我出來找回台灣良心」呢？

羅友志進一步說，假設趙少康不是說出「江啟臣有辦法讓我參加」，而是親自到某黨部，抽出申請表、一字一筆自己寫下誠意，「一切交給黨來決定」呢？最後，他更喊話趙少康，「國民黨支持者還有救世主迷思的話，少康哥，您回去救，有用了嗎...是吧？」

貼文曝光後，引起不少網友議論，有人認為「沒有什麼救世主，人民才是主，而在這世道，有能有德的人願意出來擔就要偷笑了」、「不算起手式，他有說有資格再說」，也有人說，「我覺得這問題留給那個黨去煩惱，我們還是專心挺萊豬連署吧」。

(中時新聞網)